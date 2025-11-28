Как повышение утильсбора повлияет на рынок отечественных автомобилей в Перми

Цены на отечественные автоиобли пока не планируют повышать Фото: Роман Наумов © URA.RU

В ноябре 2025 года жители Перми стали чаще покупать автомобили российского производства. Интерес к отечественному автопрому вырос из-за грядущего повышения утилизационного сбора. Об этом URA.RU рассказала региональный специалист корпоративных продаж компании «Брайт-Парк LADA» Юлия Суркина.

«Мы уже фиксируем рост спроса. Корпоративные клиенты и частные покупатели все чаще выбирают отечественные автомобили, понимая — за ними экономическое будущее страны. При этом стоимость будут некоторое время сдерживать. У отечественного автопрома есть задача оставить своего лояльного покупателя при себе. Так же субсидии будут продолжать действовать, однако ввиду повышения стоимости логистики и прочих сопутствующих параметров они будут корректироваться», — отметила Юлия Суркина.

Собеседница агентства добавила, что в последнее время пермяки поменяли подход к покупке автомобиля. Для клиентов автосалонов надежность и экономия стали важнее статуса. Также покупатели обращают внимание на доступное обслуживание. Представитель автодилера напомнила, что с 1 декабря увеличиваются тарифы утильсбора для иномарок с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. По словам Юлии Суркиной, это станет началом масштабных изменений на рынке. Зарубежные автомобили уже стали менее доступными, так как увеличилась налоговая нагрузка, появились ограничения на импорт новых машин из Китая, выросли затраты на логистику и сервис. Все это приведет к резкому росту цен на иномарки.

