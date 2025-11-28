Власти Перми планируют перевозить пассажиров общественного транспорта на такси

Пассажиры смогут вызвать такси, если транспорт не придет вовремя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми может появиться подписка на транспорт. В ее рамках пассажиров общественного транспорта планируют перевозить на такси, если автобус или трамвай не придет вовремя. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин на форуме «Города России: технологии лидерства» в Екатеринбурге.

«Мы хотим сделать транспорт по подписке, когда пассажир покупает не проездной, а получает сервис поддержки. Задача — сформировать проактивный сервис, который будет заранее предупреждать пассажира и давать альтернативные варианты поездки вплоть до заказа такси за счет перевозчика, который сорвал расписание», — передает слова мэра 59.ru.