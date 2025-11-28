Логотип РИА URA.RU
Власти Перми планируют перевозить пассажиров общественного транспорта на такси

28 ноября 2025 в 20:53
Пассажиры смогут вызвать такси, если транспорт не придет вовремя

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми может появиться подписка на транспорт. В ее рамках пассажиров общественного транспорта планируют перевозить на такси, если автобус или трамвай не придет вовремя. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин на форуме «Города России: технологии лидерства» в Екатеринбурге.

«Мы хотим сделать транспорт по подписке, когда пассажир покупает не проездной, а получает сервис поддержки. Задача — сформировать проактивный сервис, который будет заранее предупреждать пассажира и давать альтернативные варианты поездки вплоть до заказа такси за счет перевозчика, который сорвал расписание», — передает слова мэра 59.ru.

Эдуард Соснин отметил, что чаще всего пермяки жалуются на отставание транспорта от расписания. Новый сервис будет прикреплен к мобильному приложению. В нем пользователь получит информацию нет ли пробок на дорогах и когда лучше выходить.

