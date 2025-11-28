В Центре туризма Курганской области сменили директора
Екатерина Панькова уволилась из Центра туризма Курганской области
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Екатерина Панькова уволилась с должности руководителя Центра туризма Курганской области Курганского областного музейного объединения. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Панькова.
«Курганская область достойно представлена на туристическом рынке и становится узнаваемой. Хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом и помогал в работе — Управлению культуры Курганской области за поддержку идей, музеям за совместные проекты, муниципальным ТИЦам, туроператорам, выбирающим наш регион. И, конечно, команде Центра, которая была готова к реализации самых амбициозных задач и стала настоящей семьей», — написала Панькова на своей странице в соцсети, прощаясь с коллегами.
Она уточнила, что перешла на работу в санаторий «Лесники», где осенью начали организовывать для гостей обзорные экскурсии по Кургану. Исполнять обязанности руководителя Центра туризма будет Екатерина Неустроева.
Екатерина Панькова до назначения руководителем Центра туризма Курганской области несколько лет возглавляла Туристско-информационный центр города Кургана. В 2022 году гид-экскурсовод была избрана послом гостеприимства Курганской области.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!