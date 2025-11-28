В Центре туризма Курганской области сменили директора

«Курганская область достойно представлена на туристическом рынке и становится узнаваемой. Хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом и помогал в работе — Управлению культуры Курганской области за поддержку идей, музеям за совместные проекты, муниципальным ТИЦам, туроператорам, выбирающим наш регион. И, конечно, команде Центра, которая была готова к реализации самых амбициозных задач и стала настоящей семьей», — написала Панькова на своей странице в соцсети, прощаясь с коллегами.