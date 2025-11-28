Девелопер рассказал, какой ущерб нанес пожар на строящемся ЖК в Кургане
Пожар на кровле жилого комплекса «Маяк» в Кургане не отразится на сроках строительства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На кровле строящегося дома жилого комплекса «Маяк» в Кургане произошло возгорание строительных материалов. Пресс-служба девелоперской компании «Партнер» предоставила URA.RU официальный комментарий о случившемся.
По данным пресс-службы, площадь возгорания составила 86 квадратных метров, пожар был оперативно локализован и потушен, пострадавших нет. В настоящее время на объекте работают специалисты — проводится детальное обследование, выясняются причины произошедшего. С 29 ноября начнутся работы по ликвидации последствий возгорания. «Ущерб предварительно оценивается как незначительный, не влияющий на сроки строительства и безопасность объекта», — сообщает пресс-служба девелоперской компании «Партнер».
Вечером 28 ноября в Кургане произошел пожар в строящемся ЖК «Маяк» в Заозерном районе. Сигнал о возгорании поступил в 17:05, а уже в 17:21 огонь был локализован. В тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. На место также прибыла полиция, сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!