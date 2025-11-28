Девелопер рассказал, какой ущерб нанес пожар на строящемся ЖК в Кургане

Пожар на кровле жилого комплекса «Маяк» в Кургане не отразится на сроках строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На кровле строящегося дома жилого комплекса «Маяк» в Кургане произошло возгорание строительных материалов. Пресс-служба девелоперской компании «Партнер» предоставила URA.RU официальный комментарий о случившемся.

По данным пресс-службы, площадь возгорания составила 86 квадратных метров, пожар был оперативно локализован и потушен, пострадавших нет. В настоящее время на объекте работают специалисты — проводится детальное обследование, выясняются причины произошедшего. С 29 ноября начнутся работы по ликвидации последствий возгорания. «Ущерб предварительно оценивается как незначительный, не влияющий на сроки строительства и безопасность объекта», — сообщает пресс-служба девелоперской компании «Партнер».