Пожар на стройке и выплаты семьям: главное в Кургане за 28 ноября

Вечером 28 ноября в Кургане произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк», расположенном в 6-м микрорайоне Заозерного района. Сигнал о возгорании поступил в 17:05, а уже в 17:21 огонь был локализован. В тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Пресс-служба девелоперской компании «Партнер» сообщила, что ущерб от пожара предварительно оценивается как незначительный, он не повлияет на сроки строительства и безопасность объекта. С 29 ноября начнутся работы по ликвидации последствий возгорания.

Бизнес-форум «вКУБе-2025» прошел в Кургане

28 ноября в Кургане прошел ежегодный межрегиональный бизнес-форум «вКУБе-2025», который состоял из двух этапов: 27 ноября мероприятие проходило в культурно-выставочном центре, 28 ноября — на курорте «Лесники»; среди спикеров были Ирина Сморыго, Эдгард Запашный, Светлана Гиляровская, Дмитрий Шевченко, Татьяна Максимова и другие эксперты; участники обсудили создание успешных брендов на основе любви к еде, поиск ресурсов для молодежного предпринимательства, дизайн-мышление в бизнесе и провели пленарное заседание с руководителями региона и федеральными экспертами о развитии гастрономической индустрии и молодежного предпринимательства.

Молодой пешеход попал в больницу

В Кургане на улице Мостостроителей произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Nissan Nessa» наехал на 19-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кургана. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила: пешеходам рекомендуется переходить дорогу только по пешеходным переходам и убедиться в безопасности, а взрослым — использовать световозвращающие элементы на одежде.

Смерть ребенка после ДТП на курганской трассе

Спустя почти две недели после ДТП на автодороге Шадринск — Ялуторовск (Курганская область) скончался 12-летний пассажир легкового автомобиля. Мальчик получил серьезные травмы 15 ноября при столкновении автомобиля Hyundai Accent с грузовиком Renault Magnum. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Жительница Кургана оштрафована за оскорбление педагога

Прокуратура Курганской области привлекла к административной ответственности местную жительницу за оскорбление педагога. Инцидент произошел в ходе переписки в мессенджере Telegram. В отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей.

Ветеран СВО избран главой Щучанского округа

Участник СВО Алексей Новоселов избран главой Щучанского округа Курганской области. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на заседании окружной думы. Всего на выборы главы округа были зарегистрированы два кандидата. Новоселов, который два месяца руководил округом в статусе временно исполняющего полномочия, опередил другого кандидата — главу городского теротделения Гульнару Банникову.

Курганская область выделит выплаты семьям с детьми-инвалидами

Курганская область выделит десятки миллионов рублей на выплаты семьям с детьми-инвалидами. Более 4500 семей получат единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты пройдут с 1 по 10 декабря в рамках Декады инвалидов. Цель выплат — поддержать семьи, которые сталкиваются с дополнительными расходами на лечение, специальные препараты, приспособления и занятия с тренерами и специалистами.

Первый заместитель губернатора рассказал о масштабных инфраструктурных проектах в Кургане

Первый заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев в ходе прямого эфира Центра управления регионами рассказал о масштабных инфраструктурных проектах, которые будут реализованы в ближайшие годы. Среди них — строительство мостов, очистных сооружений и IT-технопарка. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни граждан.

В частности, с 2027 года в Кургане начнутся работы по расширению Чеховского моста. Проектируется новый путепровод вдоль шоссе Тюнина. В Заозерном будут строить новые очистные сооружения. Также планируется построить IT-технопарк в Заозерном, расширить Шуховский полигон и продолжить газификацию региона.

В Кургане начали монтировать 14-метровую новогоднюю елку

В Заозерном районе Кургана приступили к монтажу 14-метровой каркасной конструкции новогодней елки у КЦ «Современник». Несмотря на теплую погоду и отсутствие снежного покрова, рабочие начали установку. Рядом с елкой запланировано строительство ледового городка.

В Курганской области прошли учения по пресечению теракта на границе с Казахстаном