В Перми завершен капитальный ремонт поликлиники
Врачи принимают пациентов в новых помещениях
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В поселке Новые Ляды Свердловского района Перми отремонтировали поликлинику. Пациентов стали принимать в новых помещениях. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.
«В Свердловском районе Перми в поселке Новые Ляды завершен капремонт поликлиники. Как сообщили в управлении капитального строительства Пермского края, общая площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Уточняется, что подрядчики заменили инженерные сети, установили новую сантехнику и мебель, сделали ремонт в кабинетах, восстановили перегородки в помещениях, вентиляцию. Также рабочие утеплили фасад, что повысило энергоэффективность здания, на кровле установили снегозадержание и ограждение. Помимо этого, делали крыльцо с пандусом для маломобильных пациентов, а также для мам с колясками. К этой поликлинике прикреплено более 9 тысячи местных жителей, среди которых есть как взрослые, так и дети.
В пресс-службе краевого правительства напомнили, что с 2024 года был проведен ремонт 16 медицинских объектов, среди которых больницы, поликлиники и стационары. Работы финансировали по краевой программе и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Ремонты делают по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В министерстве строительства Пермского края добавили, что капитальные ремонты продолжаются в поликлиниках еще рядя территорий. Речь о Перми, Соликамска, Верещагино, Гремячинска, Оханска, Карагая и других населенных пунктах.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!