В Перми завершен капитальный ремонт поликлиники

Врачи принимают пациентов в новых помещениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Новые Ляды Свердловского района Перми отремонтировали поликлинику. Пациентов стали принимать в новых помещениях. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.

«В Свердловском районе Перми в поселке Новые Ляды завершен капремонт поликлиники. Как сообщили в управлении капитального строительства Пермского края, общая площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что подрядчики заменили инженерные сети, установили новую сантехнику и мебель, сделали ремонт в кабинетах, восстановили перегородки в помещениях, вентиляцию. Также рабочие утеплили фасад, что повысило энергоэффективность здания, на кровле установили снегозадержание и ограждение. Помимо этого, делали крыльцо с пандусом для маломобильных пациентов, а также для мам с колясками. К этой поликлинике прикреплено более 9 тысячи местных жителей, среди которых есть как взрослые, так и дети.

Продолжение после рекламы