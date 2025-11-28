Песков перефразировал латинскую фразу о мире и войне, вспоминая Запад

Представитель Кремля Дмитрий Песков вспомнил латинскую фразу, отвечая на вопрос, к чему нужно готовиться России на фоне милитаризма Запада. Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что нужно желать мира, но готовиться к войне.

«Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал Песков в эфире «Первого канала». Эта фраза напоминает известное латинское выражение Si vis pacem, para bellum, что означает «хочешь мира, готовься к войне».