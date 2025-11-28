Экс-министру Открытого правительства Абызову разрешили вернуться на госслужбу после колонии

Согласно решению суда, Абызову разрешили вернуться на госслужбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Абызов в период с мая 2012 года по май 2018 года исполнял обязанности министра по координации деятельности Открытого правительства. После упразднения должности в конце марта 2019 года он был задержан. В настоящее время свой срок он отбывает в колонии в Сыктывкаре. Однако в сентябре его этапировали в Москву в связи с проведением следственных мероприятий в рамках вновь возбужденного уголовного дела о мошенничестве. Как минимум до 6 декабря он пробудет в СИЗО.

«Суд изменил приговор Абызову, исключив указание о назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях», — сказано в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости.

Преображенский районный суд города Москвы ранее вынес решение по Абызову о запрете на занятие должностей, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, в течение трех лет после освобождения. Данное ограничение распространялось на определенное лицо, однако с еще четырех фигурантов аналогичные ограничения были сняты.