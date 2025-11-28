Экс-министру Открытого правительства Абызову разрешили вернуться на госслужбу после колонии
Согласно решению суда, Абызову разрешили вернуться на госслужбу
Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Абызов в период с мая 2012 года по май 2018 года исполнял обязанности министра по координации деятельности Открытого правительства. После упразднения должности в конце марта 2019 года он был задержан. В настоящее время свой срок он отбывает в колонии в Сыктывкаре. Однако в сентябре его этапировали в Москву в связи с проведением следственных мероприятий в рамках вновь возбужденного уголовного дела о мошенничестве. Как минимум до 6 декабря он пробудет в СИЗО.
«Суд изменил приговор Абызову, исключив указание о назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях», — сказано в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости.
Преображенский районный суд города Москвы ранее вынес решение по Абызову о запрете на занятие должностей, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, в течение трех лет после освобождения. Данное ограничение распространялось на определенное лицо, однако с еще четырех фигурантов аналогичные ограничения были сняты.
Согласно материалам следствия, в период с 2012 по 2018 год участники преступного сообщества, в отношении которых выдвинуты обвинения, совершили хищение четырех миллиардов рублей у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, им инкриминируется ведение незаконной предпринимательской деятельности, которая принесла доход более 32,5 миллиарда рублей, а также совершение таких преступлений, как коммерческий подкуп, легализация денежных средств и имущества, полученных преступным путем. В 2023 году Преображенский суд Москвы вынес приговор Михаилу Абызову, приговорив его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей за создание преступного сообщества и мошенничество.
