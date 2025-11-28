Эксперт объяснил, какая Россия на самом деле выгодна миру

Константин Бабкин считает, что в России необходимо менять налоговую и банковскую системы Фото: предоставлено пресс-службой Экономического совета ЛДПР

Сильная Россия с развитой экономикой и сильным собственным производством выгодна миру. Об этом заявил председатель Экономического совета ЛДПР, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в ходе дискуссии на научно-практической конференции #НЕЛЕКЦИЯ «Новая индустриализация», отвечая на вопросы студентов.

«Я верю, что миру выгодна Россия, которая может чем-то поделиться, одарить, у которой можно чему-то поучиться. Я уверен, что мир позитивно отнесется к России, которая движется вперед. Когда был силен Советский Союз, у нас было много друзей», — отметил Константин Бабкин.

Промышленник подчеркнул, что стране также нужна сильная и конкурентоспособная экономика. Для этого необходимо менять налоговую и банковскую системы, защищать внутренний рынок протекционистскими мерами. При этом, отвечая на вопрос о членстве России во Всемирной торговой организации (ВТО), Константин Бабкин отметил, что сам по себе выход страны из этой организации не решит существующих проблем.

«Нам нужно комплексно подходить к вопросам развития экономики. Действительно, многие государства недовольны доминированием западных стран в ВТО. Эти правила невыгодны Латинской Америке, Китаю. Я бы поставил вопрос реформирования ВТО. Ее мораль заточена на то, чтобы все покупали западные товары. Надо перестроить так, чтобы любая продукция конкурировала на равных. Если не получится реформировать, то я бы вышел, сказал: „Мы не будем соблюдать эти нечестные правила“, — пояснил спикер.