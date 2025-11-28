РКН ввел ограничения против WhatsApp*
Если мессенджер будет и впредь игнорировать требования законодательства РФ, то его заблокируют в России, сообщили в РКН
Против мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) введены ограничительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы», — сообщили в пресс-службе, слова РКН приводит ТАСС.
В ведомстве также отметили, что WhatsApp* продолжает нарушать законодательство России, не выполняя требования для пресечения преступлений. В случае, если мессенджер и дальше будет игнорировать российское законодательство, то его могут полностью заблокировать на территории РФ.
