«Единая Россия» выполнила личную просьбу участников СВО из группировки «Центр»

В Ростовской области участники спецоперации на Украине получили новую партию техники. Специально по заданию российских бойцов ее передали «Единая Россия» (ЕР), а также фонды «Наша Правда» и «Ветераны СВО и КТО». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Гуманитарный груз собрали по заданию бойцов. <...> Уверен, эта помощь поможет ещё более качественно выполнять поставленные перед задачи, приближать нашу общую Победу», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, бойцам из группировки «Центр» доставили квадроциклы с прицепами, дневные и ночные коптеры, а также FPV-дроны».

Партию техники подбирали с учетом пожеланий военнослужащих. По словам секретаря Генсовета партии, такая поддержка поможет российским солдатам лучше выполнять поставленные на фронте задачи.

Поступившая техника позволит военным осуществлять воздушную разведку круглосуточно, обнаруживать противника и корректировать артиллерийский огонь. Об этом рассказал военнослужащий под позывным «Босой».

«Она нужна, чтобы понимать, какая перед нами цель. Чем ее поразить, чтобы наши ребята могли продвигаться вперед», — отметил российский военнослужащий.