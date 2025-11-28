Зеленский раскрыл, кто будет представлять Украину на переговорах с США

«Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Он также заявил, что за последние дни провел почти 20 разговоров с партнерами Украины. По его словам, все они «в восторге от того, как в условиях имеющегося давления держится Украина». Речь идет о крупном коррупционном скандале в окружении самого Зеленского. Например, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об увольнении.