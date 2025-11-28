Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский раскрыл, кто будет представлять Украину на переговорах с США

Зеленский: на переговоры с США поедут начальник Генштаба ВСУ, МИД и разведка
28 ноября 2025 в 20:37
Зеленский не уточнил, будет ли он в составе делегации Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл состав делегации Киева на переговорах с США. Это будет начальник Генштаба ВСУ, представители МИДа, секретарь Совета нацбеопасности и разведка. 

«Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. 

Он также заявил, что за последние дни провел почти 20 разговоров с партнерами Украины. По его словам, все они «в восторге от того, как в условиях имеющегося давления держится Украина». Речь идет о крупном коррупционном скандале в окружении самого Зеленского. Например, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об увольнении. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

