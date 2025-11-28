Лавров сделал заявление о переговорах Путина и Орбана

Кроме того, журналист спросил дипломата о том, поговорит ли после этой встречи Орбан с главой Белого дома Дональдом Трампа. На что министр отметил, что не может предполагать, какие планы могут быть у главы правительства суверенного и дружественного России государства. Он подчеркнул, что в отличие от европейских стран, которые недовольные тем, что венгерский премьер-министр не координирует свою позицию с Брюсселем, РФ так никогда не поступает и не диктует другим лидерам, что им нужно делать.