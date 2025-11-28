Лавров сделал заявление о переговорах Путина и Орбана
По словам Лаврова, переговоры Путина и Орбана дали позитивный результат
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Прошедшая в Москве встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла в позитивном ключе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я считаю, что очень позитивный разговор был», — сказал Лавров. Его слова приводит корреспондент телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Кроме того, журналист спросил дипломата о том, поговорит ли после этой встречи Орбан с главой Белого дома Дональдом Трампа. На что министр отметил, что не может предполагать, какие планы могут быть у главы правительства суверенного и дружественного России государства. Он подчеркнул, что в отличие от европейских стран, которые недовольные тем, что венгерский премьер-министр не координирует свою позицию с Брюсселем, РФ так никогда не поступает и не диктует другим лидерам, что им нужно делать.
В Кремле переговоры между российским лидером и главой правительства Венгрии длились почти четыре часа. В центре возможного обсуждения находились вопросы поставок российских энергоресурсов в Венгрию и ситуация на Украине. Премьер-министр Орбан подчеркнул, что целью его визита является обеспечение Венгрии необходимыми объемами энергоресурсов в предстоящий зимний период и в следующем году. С 2022 года это уже четвертый случай встречи руководителей двух стран.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.