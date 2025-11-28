Зеленский обратился к украинцам после отставки главы Офиса президента Ермака из-за скандала
Зеленский подтвердил, что Ермак написал заявление об уходе со своей должности
Фото: Официальный сайт президента Украины
После заявлений об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который оказался в центре коррупционного скандала, Владимир Зеленский обратился к нации, где рассказал о полной «перезагрузке» украинской администрации. Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.
В связи с крупным коррупционным скандалом на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром, 28 ноября, провели обыски у Ермака. Оперативные действия были осуществлены у него дома. В центре внимания следствия — предполагаемая коррупционная схема, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, также являющийся другом Зеленского. В материалах громкого дела помощник президента Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба.
«Состоится перезагрузка офиса Президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. <...> Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал Зеленский в своем telegram-канале.
Президент Украины также поблагодарил своего подчиненного за работу и отметил, что Ермак всегда четко и понятно доносил украинскую позицию до остальных участников переговорного процесса. Кроме того, Зеленский сообщил, что Украину на грядущих переговорах с американской делегацией представят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, работники МИД и разведки.
