Зеленский обратился к украинцам после отставки главы Офиса президента Ермака из-за скандала

Зеленский подтвердил, что Ермак написал заявление об уходе со своей должности Фото: Официальный сайт президента Украины

После заявлений об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который оказался в центре коррупционного скандала, Владимир Зеленский обратился к нации, где рассказал о полной «перезагрузке» украинской администрации. Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.

В связи с крупным коррупционным скандалом на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром, 28 ноября, провели обыски у Ермака. Оперативные действия были осуществлены у него дома. В центре внимания следствия — предполагаемая коррупционная схема, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, также являющийся другом Зеленского. В материалах громкого дела помощник президента Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба.

«Состоится перезагрузка офиса Президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. <...> Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал Зеленский в своем telegram-канале.

Продолжение после рекламы