В Кургане разгорелся скандал в общественном транспорте из-за того, что работница автобуса не захотела выпускать женщину через переднюю дверь, назвав ее «королевишной». Сотрудница заявила, что этот выход предназначен исключительно для экипажа, и посоветовала недовольной горожанке пользоваться услугами такси. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама пассажирка.

«А вы королевишна, что ли? Персонально вам дверь открывать надо? Ездите на такси, вам персонально для вас откроют дверь», — говорит кондуктор на видеозаписи. Автор пояснила, что попросила водителя и кондуктора открыть переднюю дверь, так как у средней двери было столпотворение. По словам женщины, ей отказали, сославшись на холод, после чего кондуктор начала хватать ее за рукав, толкать и махать руками. Во время словесной перепалки сотрудница автобуса угрожала разбить телефон пассажирки и подать на нее в суд за съемку, утверждая, что передняя дверь существует «для нас, а не для вас». Водитель, увидев камеру, замолчал и в итоге все же открыл дверь на остановке.