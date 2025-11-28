«Передняя дверь для нас»: в Кургане экипаж автобуса отказался выпускать женщину. Видео
В Кургане экипаж автобуса отказался выпускать женщину
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане разгорелся скандал в общественном транспорте из-за того, что работница автобуса не захотела выпускать женщину через переднюю дверь, назвав ее «королевишной». Сотрудница заявила, что этот выход предназначен исключительно для экипажа, и посоветовала недовольной горожанке пользоваться услугами такси. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама пассажирка.
«А вы королевишна, что ли? Персонально вам дверь открывать надо? Ездите на такси, вам персонально для вас откроют дверь», — говорит кондуктор на видеозаписи. Автор пояснила, что попросила водителя и кондуктора открыть переднюю дверь, так как у средней двери было столпотворение. По словам женщины, ей отказали, сославшись на холод, после чего кондуктор начала хватать ее за рукав, толкать и махать руками. Во время словесной перепалки сотрудница автобуса угрожала разбить телефон пассажирки и подать на нее в суд за съемку, утверждая, что передняя дверь существует «для нас, а не для вас». Водитель, увидев камеру, замолчал и в итоге все же открыл дверь на остановке.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в переполненном автобусе №96 в Кургане водитель отказался открыть переднюю дверь пассажирке, которой нужно было выйти. Женщина рассказала в соцсетях, что это происходит регулярно с этим же водителем: он принципиально не открывает переднюю дверь. Во время инцидента пассажирка не смогла пройти к задней двери из-за толпы и колясок. Кондуктор разрешила ей выйти спереди, но сменщик водителя перекрыл выход и грубо потребовал идти к другой двери, заявив, что ему «все равно, хоть Шумкову жалуйся». Скандал вызвал обсуждение и призывы подать жалобу.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!