В Челябинской области бесправник на темной трассе раздавил пешехода
Сотрудники автоинспекции устанавливают причины смертельного ДТП
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Челябинской области, на автодороге Миасс-Чебаркуль, водитель автомобиля «Лада Гранта», который ранее был лишен прав, совершил наезд на пешехода. Мужчина, двигавший в попутном направлении вдоль трассы, скончался. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«ДТП произошло в 18:35 28 ноября на пятом километре автодороги Миасс-Чебаркуль. В итоге 72-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
В автоинспекции также пояснили, что водитель 1978 года рождения имеет 18-летний водительский стаж. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами, однако от сдачи водительского удостоверения уклонился. Виновник ДТП пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По предварительным данным, пешеход шел по проезжей части во встречном направлении. На его одежде не было световозвращающих элементов. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции, чтобы выяснить все детали ДТП.
Ранее, 8 ноября, в Магнитогорске на улице Строителей 21-летний водитель «ВАЗа» сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Тот скончался на месте происшествия.
