Резко выросло число погибших при масштабном пожаре в Гонконге

Пожар в Гонконге: число жертв превысило сотню
28 ноября 2025 в 12:33
Пожар произошел 26 ноября в одном из жилых комплексов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Китае сообщили, что количество жертв при пожаре в Гонконге выросло до 128. Об этом сообщают китайские СМИ.

«Секретарь по безопасности правительства САРГ (Специальный административный район Гонконг) Тан Бинцян сообщил, что в результате пожара погибли 128 человек», — сообщают СМИ Китая. Для объявление новых сведений была организована пресс-конференция.

Пожар произошел 26 ноября в жилом комплексе Wang Fuk Court. Он начался в первом здании комплекса в 09:52 мск, а затем перекинулся на другие здания. Уровень сложности пожара был определен как пятый, что является самым высоким баллом по опасности.  

