Резко выросло число погибших при масштабном пожаре в Гонконге
Пожар произошел 26 ноября в одном из жилых комплексов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Китае сообщили, что количество жертв при пожаре в Гонконге выросло до 128. Об этом сообщают китайские СМИ.
«Секретарь по безопасности правительства САРГ (Специальный административный район Гонконг) Тан Бинцян сообщил, что в результате пожара погибли 128 человек», — сообщают СМИ Китая. Для объявление новых сведений была организована пресс-конференция.
Пожар произошел 26 ноября в жилом комплексе Wang Fuk Court. Он начался в первом здании комплекса в 09:52 мск, а затем перекинулся на другие здания. Уровень сложности пожара был определен как пятый, что является самым высоким баллом по опасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.