Бюджет РФ пополнится сотнями миллионов рублей, если ужесточат штрафы по одной статье

В России могут увеличить сумму штрафа за нарушение правил пересечения границы страны. Соответствующий проект внесен в Госдуму.

«Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений в области защиты государственной границы», — говорится в пояснительной записке проекта. Изменения, в частности, хотят внести в статьи о нарушении пограничного режима, а также о правилах въезда в РФ.

Отмечается, что такие нарушения в России участились. Так, в 2022 году зафиксировали 59 895 таких правонарушений, в 2023 году — 63 353, в 2024 году — 75 585. Отмечается, что если закон будет принят, предполагаемый объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет составит более 800 миллионов рублей ежегодно.

