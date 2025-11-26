Бюджет РФ пополнится сотнями миллионов рублей, если ужесточат штрафы по одной статье
Если проект примут, штрафы будут приносить в бюджет РФ около 800 миллионов рублей
В России могут увеличить сумму штрафа за нарушение правил пересечения границы страны. Соответствующий проект внесен в Госдуму.
«Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений в области защиты государственной границы», — говорится в пояснительной записке проекта. Изменения, в частности, хотят внести в статьи о нарушении пограничного режима, а также о правилах въезда в РФ.
Отмечается, что такие нарушения в России участились. Так, в 2022 году зафиксировали 59 895 таких правонарушений, в 2023 году — 63 353, в 2024 году — 75 585. Отмечается, что если закон будет принят, предполагаемый объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет составит более 800 миллионов рублей ежегодно.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за некоторые нарушения на дорогах, где размеры санкций за ряд правонарушений увеличились в несколько раз. Власти также учитывают доходы от штрафов при планировании бюджетов: например, в бюджете Москвы на 2026–2028 годы заложены поступления от штрафов за нарушение ПДД в размере 25 миллиардов рублей.
