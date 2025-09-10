Премьер Польши назвал количество сбитых над Польшей беспилотников

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о наличии у польских властей информации о трех-четырех сбитых беспилотниках на территории страны в ночь с 9 на 10 сентбря. Об этом он заявил в Сейме (нижней палате польского парламента — прим. URA.RU).
«На данный момент у нас есть подтверждение о сбитых трех беспилотниках. Вполне вероятно, что был сбит и четвертый объект», — сказал Туск. Трансляцию его выступления вел польский телеканал TVP Info.
Премьер-министр добавил, что может появиться информация и о большем количестве сбитых объектов. Он объяснил, что на проверку таких данных потребуется время. Сейчас специалисты ищут обломки уничтоженных беспилотников и определяют, что это за объекты. Туск также призвал граждан быть осторожными в случае обнаружения фрагментов БПЛА.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября польские и союзные военные самолеты поднялись в воздух из-за сообщений о движении российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Сам Туск сказал, что в Польшу влетело по меньшей мере 19 дронов. По его словам, они были запущены со стороны Белоруссии.
