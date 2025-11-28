Скандального гендиректора музыкального агентства «Джем» Черкасова арестовали
29 ноября 2025 в 03:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Гендиректора музыкального издательства "Джем" Черкасову арестовали. Андрею Черкасову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил в ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал