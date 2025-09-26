В Госдуме рассказали, что можно бесплатно добавить в паспорт россиянина

Каждый гражданин России может бесплатно поставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе. Об этом 26 сентября сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
«Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе», — заявила Дрожжина в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что услуга оказывается бесплатно, а для ее получения необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и, при наличии, паспорт донора.
Парламентарий уточнила: штамп размещается на 18-й или 19-й странице паспорта. В нем указываются группа крови, резус-фактор, дата анализа, наименование учреждения и подпись медработника. Если человек ранее был донором, повторный анализ не потребуется — данные вносятся на основании прежних результатов.
По данным пресс-службы Минздрава России, наличие штампа с информацией о группе крови может быть важно при экстренной медицинской помощи. В ведомстве напомнили, что оформление штампа является добровольным и проводится только по желанию гражданина.
Вопрос донорства крови и костного мозга в России остается актуальным из-за постоянной нехватки доноров, особенно редких групп крови. Для сдачи крови требуется соблюдение ряда условий и прохождение медицинского обследования, а ранее полученные данные о группе крови и резус-факторе фиксируются в документах донора. Новый штамп в паспорте позволит упростить идентификацию группы крови при экстренной медицинской помощи и может стать дополнительным стимулом для развития донорского движения.
