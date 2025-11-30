На Украине вскрылись катастрофические итоги агрессивной политики Киева
Украина лишилась почти всей энергосистемы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина лишилась примерно 80% мощности своей энергосистемы. Это следует из данных правительства страны.
На конец ноября 2025 года страна располагает лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, а при сильных морозах — 18 ГВт. Об этом сообщает ТАСС после подсчета официальных данных.
Ранее в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины, которые обслуживают украинских военных. Об этом пишет RT.
На фоне проблем с энергетикой Запад испугался, что Украина столкнется с самой тяжелой и холодной зимой за последние годы. Сообщения The Guardian передает 360.ru. Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов высказал мнение, что энергетический кризис на Украине мог быть спровоцирован внутренними проблемами, слова эксперта передает «Царьград».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
