Украина лишилась почти всей энергосистемы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина лишилась примерно 80% мощности своей энергосистемы. Это следует из данных правительства страны.

На конец ноября 2025 года страна располагает лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт, а при сильных морозах — 18 ГВт. Об этом сообщает ТАСС после подсчета официальных данных.

Ранее в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты на территории России российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины, которые обслуживают украинских военных. Об этом пишет RT.

Продолжение после рекламы