Ким Чен Ын поручил военным КНДР «важную миссию» после получения нового оружия
Глава КНДР отметил роль ВВС в ядерном сдерживании
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
После получения новых стратегических средств перед Военно-воздушными силами будет поставлена новая важная миссия. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын в ходе мероприятий, посвященных 80-летию ВВС республики.
«Военно-воздушные силы получат новые стратегические военные средства и на них будет возложена новая важная задача», — произнес Ким Чен Ын, его речь передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава КНДР добавил, что партия и вся страна надеются на ВВС, которые сыграют важную роль в ядерном сдерживании.
Ким Чен Ын подчеркнул значимость роли ВВС в политике ядерного сдерживания и выразил большие надежды на военно-воздушные силы страны. Также он отметил, что ВВС должны «решительно отражать и пресекать все виды шпионской деятельности и возможные военные провокации со стороны врагов, пытающихся посягнуть на территориальный суверенитет» КНДР.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.