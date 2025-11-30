Организаторы концертов Долиной прокомментировали массовый возврат билетов после скандала с квартирой
Билеты на концерты Долиной продаются, их никто не возвращает, заявили организаторы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Организаторы концерта российской певицы Ларисы Долиной, который пройдет в Уссурийске (Приморский край), опровергли сообщения о массовом возврате билетов. Представители кассы одной из площадок заявили о полном солдауте билетов.
«Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги», — сообщили в кассе площадки Дом офицеров, где пройдет концерт Долиной, в беседе с ТАСС. Опровержение последовало после того, как в СМИ появились сообщения о массовых возвратов зрителями своих билетов на концерты Долиной на фоне скандала вокруг ее квартиры в районе Хамовники в Москве.
Ранее Долина заявила, что стала жертвой обмана при продаже квартиры в Хамовниках: злоумышленники убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет», после чего она продала недвижимость. Суд в марте 2025 года аннулировал сделку и вернул Долиной право собственности на квартиру. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и породила термин «эффект Долиной» — когда пенсионеры, ссылаясь на якобы обман со стороны мошенников, аннулируют сделки, и остаются и с деньгами, и с квартирой.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.