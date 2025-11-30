Организаторы концертов Долиной прокомментировали массовый возврат билетов после скандала с квартирой

Билеты на концерты Долиной продаются, их никто не возвращает, заявили организаторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организаторы концерта российской певицы Ларисы Долиной, который пройдет в Уссурийске (Приморский край), опровергли сообщения о массовом возврате билетов. Представители кассы одной из площадок заявили о полном солдауте билетов.

«Концерт продан, ничего не отменяется. Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги», — сообщили в кассе площадки Дом офицеров, где пройдет концерт Долиной, в беседе с ТАСС. Опровержение последовало после того, как в СМИ появились сообщения о массовых возвратов зрителями своих билетов на концерты Долиной на фоне скандала вокруг ее квартиры в районе Хамовники в Москве.