Общество

Работа

Россиянам рассказали, на какие трудовые льготы могут рассчитывать работающие матери в России

HR-директор Санина: работающие матери в РФ имеют право на особые условия труда
30 ноября 2025 в 08:00
Работающим матерям с детьми до 1,5 лет нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве, заявила HR

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Женщины с детьми до 1,5 года имеют право на особые условия труда. Об этом заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она рассказала и о других трудовых льготах, которые положены матерям в России.

«Если у работающей женщины есть ребенок в возрасте до 1,5 года, ей нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве», — пишет RT со ссылкой на слова эксперта. Санина подчеркнула, что работодатели должны предусматривать дополнительные перерывы для кормления продолжительностью не менее 30 минут с интервалом не более трех часов.

А если у женщины двое и более детей, перерывы должны длиться не менее одного часа. «Мамы могут объединять эти перерывы с обеденным временем или переносить их на начало или конец рабочего дня. Временные перерывы для кормления засчитываются как рабочее время», — отметила эксперт.

Также женщина может подать заявление на перевод на другую должность. При этом оплата труда на новом месте не должна быть ниже средней заработной платы на предыдущей должности.

С 1,5 до трех лет ребенка мать может оформить отпуск по уходу за ним, сохранив за собой должность, либо работать неполный день или на дому. Эксперт подчеркнула, что женщину с ребенком до трех лет не имеют права отправлять на вахтовые работы, а привлечь к ночным сменам, переработкам и работе в выходные и праздничные дни можно только с ее согласия.

Ранее в КПРФ предложили снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей. Как следует из предложения депутатов, женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет, передает «Царьград». Аналогичный механизм действует для матерей трех детей — они могут выйти на пенсию в 57 лет. Обсуждение этой инициативы началось на фоне Дня матери.

