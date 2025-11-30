Bild: российские истребители напугали немецких солдат в Польше
Российские МиГ-31 заставили Польшу вздрогнуть
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Российские истребители МиГ-31 вызвали тревогу в Польше — во время плановых полетов в России Варшава активизировала свою противовоздушную оборону, а также два зенитно-ракетных комплекса Patriot в Германии. Об этом пишет немецкое издание Bild.
«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты», — сообщает Bild. Инцидент произошел вблизи аэропорта Жешува, через который транспортируется значительная часть военной помощи Украине.
По данным Bild, тревога была вызвана приближением четырех МиГ-31 к западной границе России во время их планового полета. Хотя российские истребители не покидали воздушного пространства РФ, это вызвало реакцию со стороны польских вооруженных сил и дислоцированных в Польше подразделений немецкого бундесвера. «В пятницу в российском воздушном пространстве наблюдалась активность, и силы ПВО, развернутые в Польше, отреагировали. В их числе были две системы Patriot», — сообщил представитель ВВС Польши.
В России не раз подчеркивали, что все полеты совершаются в строгом соответствии с международными нормами использования. После многочисленных обвинений Запада Минобороны РФ отмечало, что российские самолеты не вторгаются в воздушное пространство других стран.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.