Bild: российские истребители напугали немецких солдат в Польше

Российские истребители МиГ-31 вызвали тревогу в Польше — во время плановых полетов в России Варшава активизировала свою противовоздушную оборону, а также два зенитно-ракетных комплекса Patriot в Германии. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО. Польша активизирует свою противовоздушную оборону. Немецкие солдаты развернуты», — сообщает Bild. Инцидент произошел вблизи аэропорта Жешува, через который транспортируется значительная часть военной помощи Украине.

По данным Bild, тревога была вызвана приближением четырех МиГ-31 к западной границе России во время их планового полета. Хотя российские истребители не покидали воздушного пространства РФ, это вызвало реакцию со стороны польских вооруженных сил и дислоцированных в Польше подразделений немецкого бундесвера. «В пятницу в российском воздушном пространстве наблюдалась активность, и силы ПВО, развернутые в Польше, отреагировали. В их числе были две системы Patriot», — сообщил представитель ВВС Польши.

