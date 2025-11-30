В Госдуме дали продолжение делу Долиной

В Госдуме предложили Верховному суду выпустить постановление о деле с квартирой Долиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховному суду России следует принять новое постановление пленума по делу российской певицы Ларисы Долиной. С соответствующим заявлением выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, это поможет сформировать новую практику рассмотрения споров о жилье.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — сказал Сергей Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.

Текущее положение дел создает риски для добросовестных покупателей вторичного жилья, подчеркнул депутат. По его словам, нынешняя практика не гарантирует сохранность приобретенного имущества даже при тщательной проверке объекта и продавца.

Продолжение после рекламы

Гаврилов считает, что риск дефектов воли фактически смещается с продавца на конечного приобретателя, хотя, согласно Гражданскому кодексу, общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции. Так, каждая сторона возвращает все полученное, а при невозможности вернуть вещь — возмещает ее стоимость.

Парламентарий также указал на сложности с реализацией механизма компенсации за счет казны, который предусмотрен законом о госрегистрации недвижимости. На практике это требует отдельного судебного процесса, строгих доказательств и уже вступившего в силу решения об утрате квартиры.