В Казахстане запротестовали из-за действий Киева
30 ноября 2025 в 08:17
Казахстан осуждает террористические атаки Украины на российские регионы. Официальный протест был направлен в связи с очередной атакой на Новороссийск. Об этом следует из заявления МИД Казахстана. Целенаправленное нападение ВСУ инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума расценивается, как нарушение международного права.
