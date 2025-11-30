В Саратове введен план «Ковер»
30 ноября 2025 в 08:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорт Саратова временно остановил работу. В регионе введен план "Ковер". Авиагавань не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщила Росавиация.
