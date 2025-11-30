Москвичи столкнуться с постепенным похолоданием
Москву ждет похолодание до 5 градусов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москвичам предстоит пасмурный день с дождем 30 ноября, а далее последует постепенное похолодание до четырех-шести градусов тепла днем и до нуля ночью. Это следует из данных сервиса о погоде.
В Москве ожидается пасмурная погода с легким дождем 30 ноября. По данным сервисов Яндекса, температура воздуха составит около пяти градусов тепла, влажность достигнет 92%, а скорость ветра будет находиться в пределах 1–1,5 метра в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 754 мм ртутного столба.
До конца недели дневные температуры будут постепенно снижаться. По ночам температура воздуха будет близка к нулю, а днем будет подниматься лишь до четырех-шести градусов. Также сохраняется высокая вероятность осадков в виде легкого дождя, а атмосферное давление будет колебаться в пределах 751–755 мм ртутного столба.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.