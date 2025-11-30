Москвичи столкнуться с постепенным похолоданием

Москву ждет похолодание до 5 градусов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москвичам предстоит пасмурный день с дождем 30 ноября, а далее последует постепенное похолодание до четырех-шести градусов тепла днем и до нуля ночью. Это следует из данных сервиса о погоде.

В Москве ожидается пасмурная погода с легким дождем 30 ноября. По данным сервисов Яндекса, температура воздуха составит около пяти градусов тепла, влажность достигнет 92%, а скорость ветра будет находиться в пределах 1–1,5 метра в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 754 мм ртутного столба.