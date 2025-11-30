Главный инженер арестован после трагедии на Сахалине
30 ноября 2025 в 09:00
Главный инженер обрушившегося на Сахалине арестован на 2 месяца. Конец срока пребывание мужчины в СИЗО намечен на 27 января 2026 года. Такой вердикт огласил суд Южно-Сахалинска. Как отмечает региональная прокуратура, инженер обвиняется в нарушении правил безопасности при строительстве ангара. Ранее стало известно, что обрушение строения унесло жизни трех человек. Также четверо пострадали.
