Главный инженер арестован после трагедии на Сахалине

30 ноября 2025 в 09:00
Фото: © URA.RU

Главный инженер обрушившегося на Сахалине арестован на 2 месяца. Конец срока пребывание мужчины в СИЗО намечен на 27 января 2026 года. Такой вердикт огласил суд Южно-Сахалинска. Как отмечает региональная прокуратура, инженер обвиняется в нарушении правил безопасности при строительстве ангара. Ранее стало известно, что обрушение строения унесло жизни трех человек. Также четверо пострадали.

