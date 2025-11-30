Россию атаковали более 30 беспилотников ВСУ

Несколько российских регионов подверглись ударам дронов ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия подверглась атаке 33 беспилотников со стороны ВСУ в ночь на 30 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ, было зафиксировано более 30 летательных аппаратов. Информация опубликована ведомства.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Большая часть беспилотников была сбита над Ростовской областью — 16 аппаратов. Еще семь были уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Белгородской областью и один — над Курской областью.