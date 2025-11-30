Россию атаковали более 30 беспилотников ВСУ
Несколько российских регионов подверглись ударам дронов ВСУ
Россия подверглась атаке 33 беспилотников со стороны ВСУ в ночь на 30 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ, было зафиксировано более 30 летательных аппаратов. Информация опубликована ведомства.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Большая часть беспилотников была сбита над Ростовской областью — 16 аппаратов. Еще семь были уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Белгородской областью и один — над Курской областью.
Ранее средства ПВО за сутки 28-29 ноября сбили 158 украинских дронов и две ракеты «Нептун», пишет 360.ru. После атаки по Таганрогу в Ростовской области произошли восемь возгораний, сообщает «Национальная служба новостей».
