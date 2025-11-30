Украина выпустила по России более 30 БПЛА за ночь
30 ноября 2025 в 09:05
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и подавили 33 украинских беспилотников над российскими регионами. Вражеская атака была пресечена ночью. Об этом сообщили в Минобороны России.
