На Западе рассказали о расстановке сил накануне переговоров между Россией и США

Западные аналитики похвалили российскую дипломатию перед переговорами РФ и США
30 ноября 2025 в 09:42
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская дипломатия превосходит западную, Москва занимает уверенные позиции. Об этом сообщили в американском издании ABC со ссылкой на аналитиков в преддверии переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине в Москве. 

«В преддверии переговоров России и США следует отметить, что западные дипломаты никогда не пытались перехватить инициативу, разработать собственную повестку дня и навязать ее России. Они лишь следуют за Россией и позволяют ей руководить», — отметил один из аналитиков, его слова передает ABCnews. «[Президент США Дональд] Трамп упомянул, что „танго танцуют двое“. Но в каждой паре есть кто-то ведущий, а кто-то ведомый», — добавил другой аналитик.

Другой эксперт подчеркнул уверенность президента РФ Владимира Путина перед предстоящими переговорами: по его мнению, российский лидер убежден, что Украина в итоге будет вынуждена признать невозможность победы и сесть за стол переговоров на условиях России. Также американские эксперты полагают, что текущая ситуация на поле боя усиливает позиции российской стороны в грядущих переговорах.

Переговоры между Россией и США по украинскому конфликту должны пройти в Москве на предстоящей неделе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все детали будущего урегулирования, в частности международное признание и географические границы, стороны обсудят за закрытыми дверями.

