В США рассказали о новом супероружии России

Российские ударные FPV-дроны «Молния» существенно осложняют действия ВСУ на фронте благодаря своей многофункциональности. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих.

«[Российские дроны „Молния“] дешевые, их много, и поэтому ими можно воспользоваться в любое время, в любой момент, когда захотят», — пишет Business Insider со ссылкой на украинского солдата с позывным Хищник. По его словам, беспилотники позволяют перевозить как несколько FPV-дронов, так и взрывчатку, совмещая функции грузового «авианосца» и ударного БПЛА.