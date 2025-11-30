В США рассказали о новом супероружии России
Дрон «Молния» выполняет функции авианосца, сообщил боец ВСУ (архивное фото)
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские ударные FPV-дроны «Молния» существенно осложняют действия ВСУ на фронте благодаря своей многофункциональности. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих.
«[Российские дроны „Молния“] дешевые, их много, и поэтому ими можно воспользоваться в любое время, в любой момент, когда захотят», — пишет Business Insider со ссылкой на украинского солдата с позывным Хищник. По его словам, беспилотники позволяют перевозить как несколько FPV-дронов, так и взрывчатку, совмещая функции грузового «авианосца» и ударного БПЛА.
Ударный беспилотник «Молния» отличается повышенной дальностью полета и грузоподъемностью — это стало возможным благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Дрон способен наносить удары на расстоянии до 30 километров. Кроме того, аппарат оснащен высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое помогает преодолевать радиопомехи.
