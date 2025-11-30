Почти 130 жилых домов остались без тепла из-за атаки ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 30 ноября Украина совершила террористическую атаку на Ростовскую область. Враг выпустил 16 беспилотников по российском региону. Под удар попал местный город Гуково. Один из дронов ВСУ попал в котельную. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Как отметил глава города, из-за повреждения энергообъекта, подача тепла временно прекращена в 128 домах, двух больницах, четырех школах, а также шести детских садах. Помимо Гуково вражеские БПЛА атаковали Новошахтинск. Там произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Он был оперативно потушен.