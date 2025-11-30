Какие льготы и гарантии предусмотрены для матерей в России
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября
Женщинам с детьми предоставляются особые условия трудоустройства в России. Как сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина: женщинам с детьми до полутора лет нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять таким сотрудницам перерывы для кормления. Что еще положено матерям в России — в материале URA.RU.
Льготы матерей при трудоустройстве
По словам Саниной, «если у работающей женщины есть ребенок в возрасте до 1,5 года, ей нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве». Кроме того, работодатели обязаны предоставлять таким сотрудницам перерывы для кормления. «Продолжительность перерывов составляет минимум 30 минут и не реже, чем каждые три часа. Если у женщины двое и более детей, перерывы должны длиться не менее одного часа», — пояснила эксперт.
Женщины имеют возможность совмещать перерывы для кормления с обеденным перерывом либо переносить их на начало или конец рабочего дня. При этом время, отведенное для кормления, включается в общее рабочее время.
Возможность перевода на другую должность и выход в отпуск
Также Санина напомнила, что до достижения ребенком полутора лет работающая мама может подать заявление на перевод на другую должность с сохранением уровня зарплаты. С полутора до трех лет ребенка мать имеет право оформить отпуск по уходу за ним, сохраняя за собой должность, либо работать неполный день или на дому.
Кроме того, женщину с ребенком до трех лет не могут отправить на вахтовые работы. А привлечь к ночным сменам, переработкам и работе в выходные и праздничные дни можно только с ее согласия.
Ранний выход на пению
Депутаты Госдумы предложили снизить возраст выхода на пенсию для матерей, у которых есть двое и более детей. Согласно инициативе, женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (пенсионный возраст в России на 2025 год составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин).
Авторы законопроекта считают, что женщины, воспитывающие двух детей, нуждаются в дополнительной государственной поддержке, так как часто совмещают работу с выполнением семейных обязанностей. Сейчас аналогичный механизм действует для матерей трех детей — они могут выйти на пенсию в 57 лет.
Если женщина родила и воспитала четырех детей, она может выйти на пенсию в 56 лет, в 50 — если родила и воспитала пять и более детей. Кроме того, основанием для установления досрочной пенсии многодетным мамам сейчас является 15 лет трудового стажа, наличие определенного количества пенсионных коэффициентов, воспитание детей до восьми лет и отсутствие факта лишения родительских прав. Также одно из оснований для досрочного выхода на пенсию — воспитание детей до восьми лет.
Льготы «Матерей-героинь»
В начале июля был одобрен законопроект, предусматривающий расширение спектра мер социальной поддержки женщин, награжденных званием «Мать-героиня». Оно дается при соблюдении определенных требований, в числе которых родить и воспитать 10 и более детей. Согласно документу, им будут предоставлены следующие льготы:
- бесплатное и внеочередное медицинское обслуживание;
- ежегодный отдых в санатории;
- освобождение от оплаты коммунальных услуг;
- бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте;
- приоритетное право на улучшение жилищных условий.
- право на оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск продолжительностью до трех недель в любое время года;
- установка охранной сигнализации и подключение телефонной линии;
- бесплатный доступ в залы для официальных лиц на вокзалах и в аэропортах с сопровождающим лицом;
- преимущественное обслуживание в организациях связи, коммунальных и культурных учреждениях.
Также законопроект предусматривает возможность замены части льгот ежемесячной денежной выплатой, которая будет ежегодно корректироваться с учетом уровня инфляции. Так, согласно инициативам, женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», должны предоставляться меры поддержки, аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда.
Среди льгот также — бесплатное предоставление земельного участка (не менее восьми соток в городе и 25 соток в селе), бесплатное обеспечение лекарствами и зубными протезами (за исключением изделий из драгоценных металлов и имплантатов). Если женщина имеет право на одну и ту же льготу по нескольким основаниям, воспользоваться ею можно будет только по одному из них.
Матери одиночки также могут рассчитывать на льготы
Государство предлагает ряд субсидий и льгот для родителей-одиночек. Согласно законодательству, матерью-одиночкой может считаться женщина, которая единолично ухаживает за ребенком при определенных условиях (например, если отец признан умершим, пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав, а также в ряде других случаев).
Одинокий работающий родитель вправе получать стандартные налоговые вычеты на детей, но в двойном размере. Вычет позволяет уменьшить налог на доход физического лица (НДФЛ), удерживаемый работодателем.
Кроме того, матери-одиночки имеют право на ряд трудовых льгот. Среди них — запрет на увольнение по инициативе работодателя (для мам подростков до 14 лет и до 18 лет, если ребенок с инвалидностью), право на отпуск вне очереди, возможность работать сокращенный или неполный рабочий день по просьбе сотрудника, дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней, который не подлежит переносу на следующий год.
Также матери-одиночки имеют гарантии трудоустройства при ликвидации компании, их нельзя привлечь без согласия к ночной или сверхурочной работе и отправить в командировку без их согласия. При этом статус одинокой матери в России не предполагает особых выплат на федеральном уровне — такие женщины имеют право на все пособия, которые положены остальным российским мамам.
Список выплат и детских пособий
В 2025 году в России сохраняется практика предоставления единовременных выплат в связи с рождением или усыновлением ребенка. Ключевые виды выплат:
- Выплата в связи с рождением ребенка составляет 26,9 тысячи рублей. Назначение выплаты происходит в автоматическом режиме после того, как данные о регистрации рождения вносятся в систему ЗАГС и передаются в Социальный фонд. Подача отдельных заявлений не требуется. В регионах с повышенным районным коэффициентом размер выплаты может достигать более 32 тысяч рублей.
- При усыновлении или оформлении опеки над ребенком семья также получает 26,9 тысячи рублей. Эта выплата не зависит от уровня дохода и занятости родителей и корректируется с учетом районного коэффициента.
- В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или братьев и сестер выплата составляет 205,8 тысячи рублей. Такая мера поддержки направлена на содействие семьям, которые решают взять на воспитание детей, испытывающих трудности с поиском семьи. Сумма выплаты фиксирована, но увеличивается с учетом районного коэффициента.
- Беременная супруга военнослужащего, проходящего службу по призыву, может получить выплату в размере 42,6 тысячи рублей. Мера поддержки не зависит от общего дохода семьи и учитывает особенности проживания в северных и труднодоступных районах.
Также действует выплата за уход за ребенком до 1,5 лет. Для официально трудоустроенных: пособие составляет 40% от средней зарплаты за последние два года, но не больше примерно 69 тысяч рублей в месяц. Для неработающих — около 10 тысяч рублей в месяц. Подробнее о видах пособий — в материале URA.RU
