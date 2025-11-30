Какие льготы и гарантии предусмотрены для матерей в России

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Женщинам с детьми предоставляются особые условия трудоустройства в России. Как сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина: женщинам с детьми до полутора лет нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять таким сотрудницам перерывы для кормления. Что еще положено матерям в России — в материале URA.RU.

Льготы матерей при трудоустройстве

По словам Саниной, «если у работающей женщины есть ребенок в возрасте до 1,5 года, ей нельзя устанавливать испытательный срок при трудоустройстве». Кроме того, работодатели обязаны предоставлять таким сотрудницам перерывы для кормления. «Продолжительность перерывов составляет минимум 30 минут и не реже, чем каждые три часа. Если у женщины двое и более детей, перерывы должны длиться не менее одного часа», — пояснила эксперт.

Женщины имеют возможность совмещать перерывы для кормления с обеденным перерывом либо переносить их на начало или конец рабочего дня. При этом время, отведенное для кормления, включается в общее рабочее время.

Возможность перевода на другую должность и выход в отпуск

Также Санина напомнила, что до достижения ребенком полутора лет работающая мама может подать заявление на перевод на другую должность с сохранением уровня зарплаты. С полутора до трех лет ребенка мать имеет право оформить отпуск по уходу за ним, сохраняя за собой должность, либо работать неполный день или на дому.

Кроме того, женщину с ребенком до трех лет не могут отправить на вахтовые работы. А привлечь к ночным сменам, переработкам и работе в выходные и праздничные дни можно только с ее согласия.

Ранний выход на пению

Депутаты Госдумы предложили снизить возраст выхода на пенсию для матерей, у которых есть двое и более детей. Согласно инициативе, женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет (пенсионный возраст в России на 2025 год составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин).

Авторы законопроекта считают, что женщины, воспитывающие двух детей, нуждаются в дополнительной государственной поддержке, так как часто совмещают работу с выполнением семейных обязанностей. Сейчас аналогичный механизм действует для матерей трех детей — они могут выйти на пенсию в 57 лет.

Если женщина родила и воспитала четырех детей, она может выйти на пенсию в 56 лет, в 50 — если родила и воспитала пять и более детей. Кроме того, основанием для установления досрочной пенсии многодетным мамам сейчас является 15 лет трудового стажа, наличие определенного количества пенсионных коэффициентов, воспитание детей до восьми лет и отсутствие факта лишения родительских прав. Также одно из оснований для досрочного выхода на пенсию — воспитание детей до восьми лет.

Льготы «Матерей-героинь»

В начале июля был одобрен законопроект, предусматривающий расширение спектра мер социальной поддержки женщин, награжденных званием «Мать-героиня». Оно дается при соблюдении определенных требований, в числе которых родить и воспитать 10 и более детей. Согласно документу, им будут предоставлены следующие льготы:

бесплатное и внеочередное медицинское обслуживание;

ежегодный отдых в санатории;

освобождение от оплаты коммунальных услуг;

бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте;

приоритетное право на улучшение жилищных условий.

право на оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск продолжительностью до трех недель в любое время года;

установка охранной сигнализации и подключение телефонной линии;

бесплатный доступ в залы для официальных лиц на вокзалах и в аэропортах с сопровождающим лицом;

преимущественное обслуживание в организациях связи, коммунальных и культурных учреждениях.

Также законопроект предусматривает возможность замены части льгот ежемесячной денежной выплатой, которая будет ежегодно корректироваться с учетом уровня инфляции. Так, согласно инициативам, женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», должны предоставляться меры поддержки, аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда.

Среди льгот также — бесплатное предоставление земельного участка (не менее восьми соток в городе и 25 соток в селе), бесплатное обеспечение лекарствами и зубными протезами (за исключением изделий из драгоценных металлов и имплантатов). Если женщина имеет право на одну и ту же льготу по нескольким основаниям, воспользоваться ею можно будет только по одному из них.

Матери одиночки также могут рассчитывать на льготы

Государство предлагает ряд субсидий и льгот для родителей-одиночек. Согласно законодательству, матерью-одиночкой может считаться женщина, которая единолично ухаживает за ребенком при определенных условиях (например, если отец признан умершим, пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав, а также в ряде других случаев).

Одинокий работающий родитель вправе получать стандартные налоговые вычеты на детей, но в двойном размере. Вычет позволяет уменьшить налог на доход физического лица (НДФЛ), удерживаемый работодателем.

Кроме того, матери-одиночки имеют право на ряд трудовых льгот. Среди них — запрет на увольнение по инициативе работодателя (для мам подростков до 14 лет и до 18 лет, если ребенок с инвалидностью), право на отпуск вне очереди, возможность работать сокращенный или неполный рабочий день по просьбе сотрудника, дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней, который не подлежит переносу на следующий год.

Также матери-одиночки имеют гарантии трудоустройства при ликвидации компании, их нельзя привлечь без согласия к ночной или сверхурочной работе и отправить в командировку без их согласия. При этом статус одинокой матери в России не предполагает особых выплат на федеральном уровне — такие женщины имеют право на все пособия, которые положены остальным российским мамам.

Список выплат и детских пособий

В 2025 году в России сохраняется практика предоставления единовременных выплат в связи с рождением или усыновлением ребенка. Ключевые виды выплат:

Выплата в связи с рождением ребенка составляет 26,9 тысячи рублей. Назначение выплаты происходит в автоматическом режиме после того, как данные о регистрации рождения вносятся в систему ЗАГС и передаются в Социальный фонд. Подача отдельных заявлений не требуется. В регионах с повышенным районным коэффициентом размер выплаты может достигать более 32 тысяч рублей.

При усыновлении или оформлении опеки над ребенком семья также получает 26,9 тысячи рублей. Эта выплата не зависит от уровня дохода и занятости родителей и корректируется с учетом районного коэффициента.

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или братьев и сестер выплата составляет 205,8 тысячи рублей. Такая мера поддержки направлена на содействие семьям, которые решают взять на воспитание детей, испытывающих трудности с поиском семьи. Сумма выплаты фиксирована, но увеличивается с учетом районного коэффициента.

Беременная супруга военнослужащего, проходящего службу по призыву, может получить выплату в размере 42,6 тысячи рублей. Мера поддержки не зависит от общего дохода семьи и учитывает особенности проживания в северных и труднодоступных районах.

