Неизвестный расстрелял людей на детском празднике в Калифорнии
30 ноября 2025 в 09:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Массовая стрельба произошла в Калифорнии. Инцидент произошел на детском празднике в городе Стоктон. Об этом сообщает телеканал CBS News. Как передает американский телеканал, в результате трагедии погибло четыре человека. Еще 14 было ранено. Им оказывается медицинская помощь.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал