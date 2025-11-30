Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани
30 ноября 2025 в 09:58
Фото: © URA.RU
ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками в ночь на 30 ноября. Под удар попал город Славянск-на-Кубани. В результате вражеского нападения был поврежден многоквартирный дом. В нем было разбиты окна в семи квартирах. Об этом сообщает региональный оперштаб. Также дрон ВСУ попал в местный нефтезавод. Урон получила газовая труба.
