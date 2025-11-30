Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани

30 ноября 2025 в 09:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками в ночь на 30 ноября. Под удар попал город Славянск-на-Кубани. В результате вражеского нападения был поврежден многоквартирный дом. В нем было разбиты окна в семи квартирах. Об этом сообщает региональный оперштаб. Также дрон ВСУ попал в местный нефтезавод. Урон получила газовая труба.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал