На детском празднике в США открыли стрельбу, среди четырех убитых есть дети

В США открыли огонь на детском дне рождения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В городе Стоктон (Калифорния, США) произошла стрельба на детском празднике. В результате нападения погибли четыре человека, еще 10 получили ранения, пишет американское издание CBS News.

«По меньшей мере четыре человека погибли и ещё 10 получили ранения в результате стрельбы во время семейного торжества в городе Стоктон в Северной Калифорнии», — сообщает CBS News. По данным местных властей, неизвестный открыл огонь по посетителям кафе несколько часов назад (сейчас в Калифорнии — почти 21:00 29 ноября). Преступник до сих пор не пойман.

Нападение могло быть преднамеренным, сообщила представитель шерифа Хизер Брент. «Среди жертв были как несовершеннолетние, так и взрослые», — заявила она. Точные причины нападения пока неизвестны, но ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей города.

