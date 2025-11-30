На детском празднике в США открыли стрельбу, среди четырех убитых есть дети
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В городе Стоктон (Калифорния, США) произошла стрельба на детском празднике. В результате нападения погибли четыре человека, еще 10 получили ранения, пишет американское издание CBS News.
«По меньшей мере четыре человека погибли и ещё 10 получили ранения в результате стрельбы во время семейного торжества в городе Стоктон в Северной Калифорнии», — сообщает CBS News. По данным местных властей, неизвестный открыл огонь по посетителям кафе несколько часов назад (сейчас в Калифорнии — почти 21:00 29 ноября). Преступник до сих пор не пойман.
Нападение могло быть преднамеренным, сообщила представитель шерифа Хизер Брент. «Среди жертв были как несовершеннолетние, так и взрослые», — заявила она. Точные причины нападения пока неизвестны, но ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей города.
Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли сообщил, что массовая стрельба произошла на детском дне рождения. «Магазин мороженого никогда не должен быть местом, где семьи боятся за свою жизнь», — написал он в соцсетях. «Мы призываем всех, у кого есть информация, видеозаписи или кто мог быть свидетелем этого инцидента, немедленно связаться с офисом шерифа округа Сан-Хоакин», — говорится в пресс-релизе офиса шерифа.
