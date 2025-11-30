Украинские дроны атаковали юг России, повреждены дома

В Анапе обломки дрона частично разрушили крышу одного из домов в дачном товариществе. Ситуация в Славянске-на-Кубани: в частном доме в садоводческом товариществе серьезно пострадали постройки, а в многоквартирном доме фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах. Кроме того, на территории Славянского НПЗ повреждена газовая труба, но возгорания не произошло.