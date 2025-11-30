Прецедент Долиной: как скандал с квартирой изменил рынок недвижимости и сказался на простых россиянах

Долиной подсказали единственный способ спасти репутацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для сохранения репутации российской певице Ларисе Долиной следует наладить отношения с Полиной Лурье. Об этом сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По мнению эксперта, чтобы предотвратить дальнейшую «отмену» в обществе, певице стоит вступить в переговоры с новой владелицей своей квартиры и оказать помощь в решении жилищного вопроса, а не игнорировать сложившуюся ситуацию.

В августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые через мессенджер Telegram, выдавая себя за силовиков, убедили ее продать квартиру в Хамовниках и перевести вырученные средства на «безопасные счета». Балашихинский суд приговорил четырех фигурантов дела к срокам от четырех до семи лет колонии и штрафам, а право собственности на квартиру оставил за певицей, отклонив жалобу покупательницы Полины Лурье, которая намерена обжаловать это решение. Как дело Долиной сказывается на простых россиянах — в материале URA.RU.

Долина отменила Гражданский кодекс

Инцидент с квартирой Ларисы Долиной приобрел масштаб значительно более широкий, чем обычный скандал. Ситуация не только вызвала волну негативных комментариев в соцсетях, но и оказала существенное влияние на рынок недвижимости в России.

Продолжение после рекламы

Судебный орган аннулировал сделку и вернул певице элитную пятикомнатную квартиру в районе Хамовники, обосновав решение наличием «порока воли». В результате 34-летняя Полина Лурье, которая приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей, лишилась и денег, и жилья, а шансы на компенсацию ущерба от продавца крайне невелики. У нее осталась лишь надежда на то, что мошенников удастся привлечь к ответственности.

Такое развитие событий вызвало серьезное беспокойство в обществе. Представители различных сфер — покупатели недвижимости, риелторы, юристы и экономисты — теперь остро ставят вопрос о том, какие механизмы могут обеспечить безопасность сделок, если даже казалось бы безупречные из них больше не являются надежной гарантией.

Серьезное беспокойство вызвало то, что апелляционная инстанция в своем решении неожиданно опиралась также на статью 177 Гражданского кодекса РФ о недееспособности. При этом в день заключения договора Долина активно участвовала в переговорах, самостоятельно получала денежные средства и подписывала документы без чьей-либо помощи.

По мнению юристов, подобный подход представляет собой некорректное сочетание различных правовых концепций. Это противоречит основополагающим принципам гражданского права и создает неопределенность в судебной практике.

Обычно в случае признания сделки недействительной применяется механизм двусторонней реституции, предполагающий возврат денежных средств продавцом и имущества — покупателем. Однако в рассматриваемом деле суд принял иное решение: квартира была возвращена Долиной, тогда как обязанность вернуть деньги Лурье с певицы не была возложена.

Экономист Александр Князев прокомментировал ситуацию. Он отметил, что подобные базовые принципы изучаются уже на втором курсе юридических факультетов и традиционно применялись в судебной практике до настоящего момента.

А россияне «отменяют» Долину

В обществе возникла крайне негативная реакция на ситуацию. Согласно результатам опроса telegram-канала Baza, 98 % участников считают, что Долина должна вернуть полученные средства.

Реакция бизнеса также оказалась весьма заметной. Сеть «Бургер Кинг» временно прекратила доставку еды по адресу проживания певицы и сделала это с элементами иронии, заявив, что «сочные вопперы и хрустящая картошечка» появятся там только после того, как пострадавшая сторона получит обратно свои деньги. Ресторан «Кафе Пушкинъ» исключил имя Долиной из программы новогоднего вечера и прекратил продажу билетов на ее выступление.

Продолжение после рекламы

Отмена мероприятий с участием певицы продолжилась и в других регионах. В Кемерове организаторы сослались на необходимость срочной замены камер видеонаблюдения и отменили шоу в СРК «Арена». Сахалинская филармония официально расторгла контракт на проведение запланированного выступления, несмотря на значительные финансовые затраты для регионального бюджета.

Во Владивостоке концерт, который должен был пройти 29 ноября, лишился почти 200 зрителей — они сдали билеты. В Хабаровске аналогичная ситуация: выступление, намеченное на 2 декабря, также сталкивается с возвратом билетов.

Представитель певицы заявил, что она столкнулась с «атакой ботов», которые способствуют нагнетанию обстановки. Однако в сети распространяются оскорбительные мемы, а любые, даже незначительные эпизоды, связанные с Долиной (например, отказ принять цветы от поклонницы в Челябинске из-за якобы имеющейся аллергии), только усиливают негативное отношение общества. Создается впечатление, что общественность готова объявить певице полноценный бойкот.

Рынок недвижимости в шоке

В сложившейся ситуации вызывает особую озабоченность тот факт, что инцидент с участием представителя шоу-бизнеса создает прецедент, который может существенно повлиять на рынок недвижимости в России. Согласно информации Российской гильдии риелторов, в течение последнего года наблюдается увеличение числа судебных исков, связанных с требованием о возврате квартир после совершения сделки, — рост составил 15–20%.

Ранее при разрешении споров основополагающими являлись документы и действия участников сделки, однако сейчас определяющим фактором стало психологическое состояние продавца, включая его эмоции и личные ощущения. Глава департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко обратила внимание на то, что суд может принять сторону продавца, утверждающего, что его ввели в заблуждение, даже по прошествии значительного времени после совершения сделки.

Покупатели сталкиваются с неопределенностью и пытаются обезопасить себя различными способами: требуют справки из психоневрологического диспансера, настаивают на присутствии родственников при подписании договора, просят вести видеозапись процесса сделки. Однако остается открытым вопрос, обеспечат ли эти меры надежную защиту их интересов.

В связи с возникшей ситуацией некоторые покупатели готовы платить больше за жилье в новостройках. Кроме того, аналитики предполагают, что увеличится спрос на титульное страхование, а также возродится практика использования более надежных, хотя и менее удобных способов расчетов, таких как банковские ячейки, аккредитивы и нотариальные депозиты.

Продолжение после рекламы

Из-за скандала внесен новый законопроект

В связи с широким общественным обсуждением в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий введение так называемого семидневного «периода охлаждения». В течение этого срока будет осуществляться заморозка денежных средств и отсрочка регистрации права собственности.

Росреестр выступает с инициативой кардинального пересмотра процедуры аннулирования сделок. Согласно предложению, прекращение права собственности должно происходить только после того, как покупатель получит обратно свои деньги.