Заявление Европы о непризнании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в качестве новых субъектов России является элементом стратегии Запада, направленной на препятствование мирным переговорам по Украине. Об этом заявил председатель совета республики Крым Владимир Константинов.

«Это заявление — часть стратегии глобалистов по срыву мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса», — написал Владимир Константинов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал принятие Европарламентом резолюции, в которой содержится обещание не признавать новые российские регионы и Крым, а также требование о выводе российских войск с территории полуострова и Донбасса в рамках любого мирного соглашения.

По словам Константинова, Европарламент не имеет полномочий для подобных заявлений, что следует из устава данной организации. Глава крымского парламента подчеркнул, что исходя из собственного опыта взаимодействия с европейскими структурами, считает их заявления лишь пустыми словами, не оказывающими влияния на реальную политику.

Константинов также отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине как на политическом, так и на экономическом уровне, в том числе для продолжения коррупционных схем. Он выразил сомнение в том, что европейские политики не замечали этих схем ранее, и предположил, что они могут быть их участниками. В заключение Константинов заявил, что российский статус Крыма в любом случае будет признан, и подчеркнул, что мнение Европарламента в данном вопросе не является определяющим.