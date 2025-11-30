В Крыму поставили Европу на место после отказа признавать новые регионы РФ
Европа отказывается признавать регионы РФ, поскольку хочет продолжения конфликта
Заявление Европы о непризнании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в качестве новых субъектов России является элементом стратегии Запада, направленной на препятствование мирным переговорам по Украине. Об этом заявил председатель совета республики Крым Владимир Константинов.
«Это заявление — часть стратегии глобалистов по срыву мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса», — написал Владимир Константинов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал принятие Европарламентом резолюции, в которой содержится обещание не признавать новые российские регионы и Крым, а также требование о выводе российских войск с территории полуострова и Донбасса в рамках любого мирного соглашения.
По словам Константинова, Европарламент не имеет полномочий для подобных заявлений, что следует из устава данной организации. Глава крымского парламента подчеркнул, что исходя из собственного опыта взаимодействия с европейскими структурами, считает их заявления лишь пустыми словами, не оказывающими влияния на реальную политику.
Константинов также отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине как на политическом, так и на экономическом уровне, в том числе для продолжения коррупционных схем. Он выразил сомнение в том, что европейские политики не замечали этих схем ранее, и предположил, что они могут быть их участниками. В заключение Константинов заявил, что российский статус Крыма в любом случае будет признан, и подчеркнул, что мнение Европарламента в данном вопросе не является определяющим.
Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года, когда на основании референдумов парламенты этих регионов обратились к России с просьбой о принятии в состав Федерации. Это было закреплено соответствующим договором. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали неотъемлемой частью РФ, что было закреплено президентом страны Владимиром Путиным в конституционных законах. 30 сентября 2022 года признан днем воссоединения четырех регионов с Россией.
