ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб на газопроводе в Подмосковье
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, завербованного Украиной
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Подмосковье предотвращен теракт, который планировали украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали гражданина России примерно 56 лет, пытавшегося установить самодельное взрывное устройство (СВУ) на газопроводе. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«При попытке установить СВУ на газопроводе в Серпуховском районе Московской области задержан гражданин России 1969 г. р. Фигурант был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году», — написали в telegram-канале «Антитеррор СК».
Задержанный был завербован, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки мужчину направили в Россию под легендой депортации.
В ноябре 2025 года по заданию «куратора» задержанный приобрел автомобиль и электробур, а также изъял из схрона СВУ по указанным координатам. По плану украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, активировать и установить бомбу. После выполнения задания он планировал выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину. У задержанного изъяли четыре самодельных бомбы, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с «куратором».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.