ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб на газопроводе в Подмосковье

Задержанный был завербован, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки мужчину направили в Россию под легендой депортации.

В ноябре 2025 года по заданию «куратора» задержанный приобрел автомобиль и электробур, а также изъял из схрона СВУ по указанным координатам. По плану украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, активировать и установить бомбу. После выполнения задания он планировал выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину. У задержанного изъяли четыре самодельных бомбы, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с «куратором».