ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб на газопроводе в Подмосковье

30 ноября 2025 в 11:06
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, завербованного Украиной

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Подмосковье предотвращен теракт, который планировали украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали гражданина России примерно 56 лет, пытавшегося установить самодельное взрывное устройство (СВУ) на газопроводе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«При попытке установить СВУ на газопроводе в Серпуховском районе Московской области задержан гражданин России 1969 г. р. Фигурант был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году», — написали в telegram-канале «Антитеррор СК». 

Задержанный был завербован, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки мужчину направили в Россию под легендой депортации.

В ноябре 2025 года по заданию «куратора» задержанный приобрел автомобиль и электробур, а также изъял из схрона СВУ по указанным координатам. По плану украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, активировать и установить бомбу. После выполнения задания он планировал выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину. У задержанного изъяли четыре самодельных бомбы, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с «куратором».

