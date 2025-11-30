ВСУ атаковали российские регионы десятками дронов, есть пострадавшая: карта ударов БПЛА на 30 ноября

В России сбили более трех десятков БПЛА ВСУ за ночь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 30 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны страны. Больше всего вражеских аппаратов сбито над территорией Ростовской области. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Ночная атака ВСУ

По данным Минобороны, ВСУ вновь атаковали российские регионы. В ночь на 30 ноября беспилотники противника были ликвидированы в четырех регионах страны и над акваторией Черного моря.

Там отметили, что 16 БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, семь — над территорией Краснодарского края, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области. Над акваторией Черного моря сбили шесть аппаратов противника.

Ростовская область

Несколько территорий Ростовской области подверглись воздушной атаке. По данным Минобороны РФ, над регионом было уничтожено и перехвачено 16 БПЛА. Под удар ВСУ попали Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

В Гуково повреждения получила котельная, которая обеспечивает отопление 128 многоэтажных домов, двух больниц, четырех школ и шести детских садов. В Новошахтинске произошло возгорание на одном из промышленных предприятий, пожар на площади 50 квадратных метров был оперативно потушен.

Персонал котельной в Гуково эвакуирован, подача тепла приостановлена. После обследования объекта саперами начнутся восстановительные работы.

Краснодарский край

В российском оборонном ведомстве сообщали, что в регионе сбили семь БПЛА ВСУ. Из-за атаки противника в Новороссийске в 2:54 по московскому времени прозвучал сигнал «Внимание всем».

Глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале сообщил, что делать в условиях угрозы. Он рекомендовал избегать нахождения вблизи моря и не использовать автомобили в качестве укрытия. Спустя три часа Кравченко объявил об отмене сигнала и заверил, что опасность жителям и гостям города больше не грозит.

Как сообщили в оперштабе региона, в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дом. Кроме того, на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода была повреждена газовая труба, при этом возгорания не возникло.

Во всех инцидентах обошлось без пострадавших. В настоящее время оперативные службы работают на всех местах происшествий.

Воронежская область

В ночь на 30 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем telegram-канале о введении на территории региона опасность атаки БПЛА. Позже в Острогожском и Лискинском районах им была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара.

Около 1:16 по мск было объявлено об отмене непосредственной угрозы в Острогожском и Лискинском районах. К утру опасность атаки БПЛА была полностью снята.

Белгородская область

По данным Минобороны РФ, в регионе сбили три украинских беспилотника. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Вейделевском Красногвардейском, Красненском, Новооскольском, Ровеньском, Корочанском, Чернянском и Шебекинском МО, Губкинском и Старооскольском ГО. Сейчас она снята.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, под удар попало село Архангельское Старооскольского округа. В результате пострадала местная жительница.

«Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригада скорой помощи доставляет в Старооскольскую окружную больницу», — написал он в своем telegram-канале. Из-за взрыва загорелась хозяйственная постройка. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

В доме повреждены окна, кровля, фасад, забор и надворные постройки. На месте происшествия работают оперативные службы.

Липецкая область

Также на всей территории Липецкой области был введен желтый уровень «Воздушная опасность». О чем сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Об отбое угрозы атаки БПАЛ он сообщил в 5:49 утра по Москве в своем telegram-канале.

Ставропольский край

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в 6:00 по Москве объявил угрозу БПЛА. В своем telegram-канале он попросил граждан внимательно следить за поступающей информацией и в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб — 112.

Северная Осетия

Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, на территории региона введен режим беспилотной опасности. Губернатор предупредил, что возможны сбои в работе мобильной связи и интернета. Глава региона также порекомендовал гражданам сохранять спокойствие, игнорировать провокации и ориентироваться исключительно на данные из официальных источников.

Кабардино-Балкария

На территории Кабардино-Балкарии в 6:48 по московскому времени была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале.

«В случае, если вы стали свидетелями падения беспилотного летательного аппарата, обнаружили БПЛА или его обломки уже находящиеся на земле — не приближайтесь к ним, не трогайте руками и не пытайтесь оказать на них какое-либо физическое воздействие», — отметил он. Также рекомендуется незамедлительно сообщать о любых обнаруженных БПЛА, их месте и времени обнаружения.

Какие аэропорты закрыли

Временные ограничения на работу аэропортов действовали в трех регионах России. План «Ковер» был введен в Геленджике, Краснодаре и Саратове, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале.