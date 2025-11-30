У посольства Киргизии в Москве столпились люди. Видео
К посольству Киргизии в Москве пришли люди для голосования
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Утром 30 ноября у посольства Киргизии в Москве образовались значительные очереди из людей, желающих принять участие в парламентских выборах. Об этом сообщили журналисты с места событий.
Публикуемые видео демонстрируют большую толпу граждан, пришедших отдать свой голос на выборах депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Киргизии. Избирательные участки будут открыты в течение 12 часов, голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).
В сентябре президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о проведении досрочных выборов в парламент, которые назначены на 30 ноября 2025 года, пишет RT. В 05:00 по московскому времени начались выборы, гражданам республики предстоит избрать 90 депутатов и определить состав парламента восьмого созыва.
Всего в список избирателей включено 4 294 000 человек. На территории Киргизии функционирует 2 492 избирательных участка, за пределами республики — 100 участков в 89 городах 34 стран. В России, где проживает около 600 тысяч граждан Киргизии, открыто 40 избирательных участков.
