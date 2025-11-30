К посольству Киргизии в Москве пришли люди для голосования Фото: Роман Наумов © URA.RU

Утром 30 ноября у посольства Киргизии в Москве образовались значительные очереди из людей, желающих принять участие в парламентских выборах. Об этом сообщили журналисты с места событий.

Публикуемые видео демонстрируют большую толпу граждан, пришедших отдать свой голос на выборах депутатов Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Киргизии. Избирательные участки будут открыты в течение 12 часов, голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).

В сентябре президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о проведении досрочных выборов в парламент, которые назначены на 30 ноября 2025 года, пишет RT. В 05:00 по московскому времени начались выборы, гражданам республики предстоит избрать 90 депутатов и определить состав парламента восьмого созыва.

