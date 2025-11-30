Логотип РИА URA.RU
На Западе раскрыли пункт, который Россия включит в мирное соглашение по Украине

30 ноября 2025 в 11:39
Ниинисте выступил с мнением о мирном соглашении по Украине

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выразил мнение о том, что Россия якобы включит в мирный план пункт с целью фундаментально изменить архитектуру европейской безопасности. Так он попытался объяснить желание Европы участвовать в диалоге по мирному плану.

«Я убежден, что Россия попытается включить в украинское мирное соглашение элементы, касающиеся архитектуры европейской безопасности», — сказал Саули Ниинисте, его слова передает «Датское радио». По его словам, это касается не только Украины, но и всей Европы, и поэтому Европа должна активно участвовать в диалоге по мирному плану. Экс-президент Финляндии считает, что без активного участия Европы в дискуссии европейские страны якобы рискуют остаться в стороне от процесса формирования будущего континента.

Россия многократно подчеркивала, что не имеет цели нападать на Европу или угрожать ее безопасности. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что европейские заявления о мнимой российской агрессии нужны только для того, чтобы оправдать колоссальные затраты на милитаризацию.

Мирный план США по Украине появился в ноябре и состоит из 28 пунктов, которые, в числе прочего, содержат уступки со стороны Киева в виде отказа от претензий на территории России и вступления в НАТО, а также сокращение численности ВСУ и другие. Именно против этих пунктов активно выступают в Европе.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

