Аэропорт Самары закрыт для полетов

30 ноября 2025 в 10:40
В Самаре введен план "Ковер". Местный аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Как отметили в ведомстве, приостановка рейсов продиктована сохранением безопасности пассажиров.
