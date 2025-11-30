СБУ пытались взорвать газопровод в Серпухове
30 ноября 2025 в 11:00
Фото: © URA.RU
Силовики предотвратили теракт в Подмосковье. Россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, задержан в Серпухове. Мужчина планировал подрыв местного газопровода. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Как отмечает ведомство, при проведении задержания было изъято 4 взрывчатки.
