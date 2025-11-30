Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выплаты и пенсии

В Госдуме нашли новое применение для маткапитала

Shot: в Госдуме предложили разрешить оплату семейных путешествий маткапиталом
30 ноября 2025 в 11:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В России предложили задействовать маткапитал для отдыха

В России предложили задействовать маткапитал для отдыха

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме предложили разрешить оплачивать семейные путешествия по России средствами материнского капитала. Об этом сообщили telegram-каналы.

Депутаты предлагают разрешить использовать маткапитал для оплаты семейных путешествий по России с экскурсионно-образовательным компонентом. Telegram-канал Shot отмечает, что партия «Новые люди» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой расширить возможности использования материнского капитала. 

По данным канала, такие поездки помогут сплотить семью. Для минимизации рисков партией предлагается установить защитный механизм: оплата путешествий должна производиться безналичными средствами и только лицензированным туроператорам, включенным в Единый федеральный реестр.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал